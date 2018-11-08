Приходи ко мне сегодня

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7 ноября, 2018

Отрывок Ирины Антоновой из книги «Веселые истории о школьниках».

На дворе стояла осень. Но дни всё ещё были по-летнему солнечные. Правда, Андрей Самохин этого не замечал. У него неожидан­но возникла проблема. По дороге в школу он жаловался Серёже:

— Иванова меня достала! Постоянно приди­рается да учителям ябедничает. И что мне с ней делать? Может, поколотить?

— Что ты! — испугался Сергей. — Ещё ху­же будет. Лучше задобри. Пригласи, к при­меру, в гости. Чаем с тортом напои. Подари цветы, наконец! Девчонки это любят. Она рас­тает и к тебе подобреет.

Андрей даже остановился. Идея показалось чудовищной.

А Сергей подумал: «Вечно у Андрюхи про­блемы с девчонками, а мне приходится их ре­шать».

«Иванова, приходи ко мне сегодня в три часа. НЕ ТО пожалеешь. Самохин».

Эту записку Андрей показал Серёже.

— Вот, решил сделать, как ты посоветовал.

Сергей прочитал и накинулся на друга:

— Кто же после таких слов к тебе придёт? Я бы не пришёл.

— Почему? — искренне удивился Андрей.

— У тебя получилась угроза. А нужно за­влечь. Пообещать: мол, приходи, НЕ пожалеешь.

Серёжа взял да и зарисовал ненужные буквы. Теперь на их месте красовалось яркое сердечко.

— Зачем сердце? Я ж её не люблю! — возмутился Андрей.

— И не надо, — успокоил Сергей. — Это тактический ход. Иначе не придёт.

— Да? — засомневался Андрей, но всё же отослал записку Ивановой.

После уроков Андрей потребовал, чтобы Серёжа тоже участвовал в приёме Ивановой. Но тот наотрез отказался. Даже угрозы типа «Ты мне больше не друг!» не помогли.

Пришлось бедному Самохину самому со своей проблемой справляться.

Торт он купил. На городской клумбе нарвал игольчатых астр. И теперь, стоя перед зеркалом, приводил себя в порядок. Непослушные вихры не поддавались. Андрей махнул на них рукой, ре­шил, и так сойдёт. Пора было накрывать на стол.

Когда чашки были расставлены, салфет­ки кокетливо выглядывали из-под блюдечек, а букет красовался в центре стола, Андрей при­нёс из кухни торт.

Тут он вспомнил, что в холодильнике есть ещё коробка шоколадных конфет. Вот здоро­во! Надо и её поставить. «Чем больше Ивано­ва съест сладкого, тем больше ко мне подо­бреет», — решил Андрей.

Он принёс конфеты и стал подыскивать им место на столе. Коробка была большая и ни­как не хотела помещаться. Одной рукой пере­ставлять было неудобно, и Андрей временно поставил торт на стул.

Теперь конфеты удачно вписались в сер­вировку. Цветы наклонили над ними игольча­тые головки и, казалось, вдыхают упоительный аромат шоколада.

Андрей залюбовался делом рук своих. Ото­шёл немного в сторону. Зашёл с одной сто­роны, потом с другой. И, репетируя, как это будет с Ивановой, опустился на стул.

То, что он ощутил, не поддаётся описанию! Самохина, как током ударило — случилось не­поправимое!

И в этот самый момент в прихожей раз­дался настойчивый звонок.

Андрей резко вскочил. Постоял, лихорадоч­но что-то соображая, и с опаской оглянулся на стул. Никаких сомнений! Розочки с торта переме­стились на его брюки. А то, что стояло на сту­ле, и тортом-то назвать язык не поворачивался.

Между тем звонок не унимался. Он делал короткие передышки и вновь заливался требо­вательным звоном.

Андрей на цыпочках прокрался к двери и прильнул к «глазку». На площадке стояла Ива­нова. Да не одна, а в сопровождении Сидо­ровой.

Самохин видел, как постепенно багрове­ет лицо Ивановой. Слышал, как она громко, с возмущением что-то говорит Сидоровой. А по­том схватила подругу за руку и повлекла за собой прочь от ненавистной квартиры.

Постепенно до Андрея дошёл смысл услы­шанного. По словам Ивановой выходило, что именно он, Самохин, постоянно издевается над бедной Ивановой, не даёт ей прохода. И вот это — его очередная выходка, чтобы сно­ва её унизить. Но он об этом ещё пожалеет!

Глаза Андрея от возмущения вылезли на лоб: он издевается над Ивановой?

Самохин заметался по квартире. Случайно взгляд его упал на злополучный торт.

— А я-то хорош! Сладенького приготовил! — прошипел он.

Недолго думая, Андрей схватил то, что раньше было тортом. Выскочил на балкон и швырнул с пятого этажа.

Раздался пронзительный визг. Самохин пе­регнулся через перила и к своему ужасу уви­дел Иванову и Сидорову. Они только что вышли из подъезда.

Иванова подняла к нему залепленное кре­мом лицо и мстительно прокричала:

— Ну, всё, Самохин! Завтра в школу не приходи!

Отрывок из книги «Веселые истории о школьниках».