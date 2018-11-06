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Секретики: 10 школьных лайфхаков

6 ноября, 2018

Полезные советы и хитрости на все случаи школьной жизни!

Где ты, моя тетрадь

Общие тетради похожи друг на друга, и нужную слишком долго искать? Напиши сбоку тетради на срезе страниц название предмета или приклей бумажку с названием на корешок.

Стихи

Чтобы быстро выучить стихотворение, повторяй его вслух, а не про себя. И не забудь прочитать его несколько раз перед сном.


Ластик

Нет ластика под рукой, а стереть карандаш нужно? Не беда: подойдёт любой резиновый предмет! Надпись карандашом легко сотрётся.

Расписание

Сфотографируй в начале школьного года расписание уроков и поставь его на экран блокировки на телефоне. Если вдруг забудешь, какой дальше урок, просто выключи телефон. Расписание всегда будет перед глазами!

Учебники

Когда собираешь портфель или рюкзак, вкладывай тетрадки в учебники с этим же предметом – так ты сразу достанешь к уроку всё что нужно!



Упс!

Если тетрадка испачкана чем-то жирным (например, маслом), положи на это место салфетку и проведи по ней утюгом – тетрадка снова станет чистой. А вот с засохшей грязью этот лайфхак не поможет.

Кармашек

Приклей на последнюю страницу тетради или дневника бумагу – так, чтобы получился кармашек. Теперь ты можешь складывать в него всякие бумажные мелочи, которые не хочется потерять.

Утро

Чтобы днём было хорошее настроение, порадуй себя с самого утра! Займись чем-нибудь приятным перед школой. Например, посмотри серию любимого мультика или послушай весёлую песню.

Домашняя работа

Делай несложную домашку на переменах. Ты удивишься, как много времени у тебя появится после школы!

Молния

Если сломалась молния на рюкзаке или одежде, поможет скрепка! Просто прикрепи её к язычку молнии. Только не забудь попросить родителей отнести поломку в ремонт, когда придёшь домой.

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Материал из федерального детского печатного издания «Классный журнал». Посмотреть примеры выпусков. Оформить подписку.

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