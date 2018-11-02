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«Жила-была царевна» — премьера мультсериала 3 ноября

2 ноября, 2018

Капризная царевна понравится всем малышам, ведь каждый ребёнок сможет узнать в ней себя!

 

Детям никогда не нравятся взрослые правила. Спать по ночам, по утрам умываться и чистить зубы, делиться игрушками с соседскими детьми и купаться в ванне? Нет! Нет! И еще раз нет! У капризной царевны свой взгляд на то, как должны проходить дни и ночи. 

Своенравная, непослушная и весёлая царевна любит игры, забавы и приключения. Как же родителям с ней справиться? Им понадобится доброта, ласка и немного хитрости. 

Смотрите премьеру мультсериала на канале «Карусель» 3 ноября в 13:50 МСК и 5 ноября в 17:35 МСК.

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