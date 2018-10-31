Телеканал «Карусель» совместно с оргкомитетом «Премии Рунета 2018» учреждает специальную номинацию

Добавить в закладки

31 октября, 2018

Общероссийский обязательный телеканал для детей «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2018» объявляют об учреждении специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2018 года.

Новая номинация направлена на поддержку и продвижение Интернет-проектов и контента, создаваемых для детей и их родителей. По итогам голосования авторитетных экспертов Премии будет выбрано 3 победителя в категориях:

лучший сайт для детей в возрасте 0-12 лет — сайты с развлекательным, развивающим или обучающим контентом, созданные специально для детей;

— сайты с развлекательным, развивающим или обучающим контентом, созданные специально для детей; лучшее мобильное приложение для детей в возрасте 0-12 лет — развлекательные, развивающие или обучающие мобильные приложения, которые могут содержать игровую механику, но не должны являться исключительно игровыми;

— развлекательные, развивающие или обучающие мобильные приложения, которые могут содержать игровую механику, но не должны являться исключительно игровыми; лучшее социальное медиа для детей в возрасте 0-12 лет — блоги, видеоблоги и паблики в социальных сетях, которые создают и публикуют развлекательный, развивающий или обучающий контент для детей.

Сергей Гребенников (директор РОЦИТ, организатор «Премии Рунета»): «Современные дети уже являются активными пользователями сети Интернет. Наша задача — сделать так, чтобы дети становились грамотными Интернет-пользователями. Мы уверены, что введение специальной номинации «Детский Рунет» на «Премии Рунета 2018» — это отличный шаг на пути к устойчивому развитию детского Интернета в России: созданию новых Интернет-порталов и сервисов для детей, развитию уровня цифровой грамотности подрастающего поколения».

«Наряду с телевидением у родителей большую популярность завоёвывают онлайн-ресурсы, где дети вместе с родителями могут получить качественный контент, который будет и увлекателен для ребят, и самое главное — полезен для их развития. Современное телевидение активно сотрудничает с различными онлайн-площадками. Телеканал «Карусель» активно исследует и пробует себя на новых территориях. Уверены, что номинация «Детский Рунет» позволит выявить лучшие предложения для детской аудитории в Интернет-пространстве», — поделилась мнением Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

Подать заявку для участия в Премии можно на официальном сайте: http://nom.premiaruneta.ru

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и Интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).