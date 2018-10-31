Премьера полнометражного мультфильма «Йоко и друзья» — 4 ноября

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3 ноября, 2018

Не пропустите волшебные приключения детей и их забавного друга Йоко!

Если ты застенчивый мальчик, то тебе сложно освоиться на новом месте и завести друзей. Представляете, каково Вику, чья семья переезжает уже третий раз?

К счастью, в этот раз в парке у дома он знакомится с Митей и Майей, а вскоре и с волшебным существом Йоко. Вместе они готовы играть и веселиться весь день, а Йоко всегда рад превратить любые выдумки детей в реальность. Ведь магия Йоко безгранична!

Каждый день после школы Вик бежит в парк, чтобы встретить своих друзей и отправиться в очередное удивительное приключение. Но вот однажды его отцу снова предлагают новую работу в другом городе…

Смотрите премьеру мультфильма на канале «Карусель» 4 ноября в 12:00 МСК.