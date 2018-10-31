Премьера! «Девочки из Эквестрии. Непредсказуемая дружба»

Добавить в закладки

2 ноября, 2018

3 ноября смотрите новый мультфильм о приключениях подруг в парке развлечений!

Рарити и Эпплджек решают устроиться на работу в новый тематический парк Эквестрия-лэнд, но принимают только Рарити, и между подружками разгораются нешуточные страсти.

Когда Эпплджек пытается свалить вину за странные события, происходящие в парке, на новую подругу и босса Рарити Виньет Валенсию, остальные девочки считают, что Эпплджек просто ревнует. В самый разгар ссоры с Рарити Эпплджек обнаруживает, что Виньет использует эквестрийскую магию!

Рарити и Эпплджек мирятся, но смогут ли они спасти своих друзей и остановить Виньет, прежде чем она захватит всех посетителей в парке ради своей эгоистичной цели?

Смотрите премьеру мультфильма на канале «Карусель» 3 ноября в 13:00 МСК.