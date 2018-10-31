Творческая лаборатория: как сделать классное фото?

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31 октября, 2018

Если ты любишь делиться фотографиями с друзьями в социальных сетях, то наверняка замечаешь, что одни фотографии набирают много лайков, а другие никому не нравятся. Мы собрали советы, которые помогут делать действительно классные фотографии.

1. Аппаратура

Даже именитые фотокорреспонденты иногда делают кадры камерой телефона, чтобы быстрее всех отправить снимки в редакцию. Любимая их присказка – «Снимает не камера, снимает фотограф!». Так что не спеши сразу покупать крутой фотоаппарат, научиться основам можно с помощью камеры в смартфоне или планшете.

2. Технические правила

«Фотография» в переводе с древнегреческого означает «светопись». Без света нет фотографии. Когда его мало, хорошую фотографию сделать сложно. Но и когда слишком много, тоже плохо. И в том, и в другом случаях используй вспышку. Если света мало, используй режим «заполняющая вспышка» (если он есть в твоём аппарате), и тогда свет не будет оставлять резких теней. Как не нужно снимать? Если в камеру светит солнце или яркий фонарь. Если фон, на котором находится предмет съёмки, очень яркий. Чёрное на чёрном, белое на белом, зелёное на зелёном – то есть подобное на подобном.

Двигающиеся предметы при плохом освещении будут смазаны. И вообще стоит держать камеру крепко и не дёргать её в момент съёмки.

3. Художественные правила

Как сделать наполнение фотографии более выразительным?

Во-первых, не стоит располагать объекты ровно посередине кадра. Раздели экран мысленно на три части и располагай объект слева или справа, сверху или снизу.

Во-вторых, делай как можно больше кадров. Находи заранее композиции, которые тебе нравятся, и пытайся повторить в похожей ситуации.

В-третьих, инсценируй фотографии с помощью друзей, это отличный метод. Многие знаменитые фотографии были сделаны именно таким образом.

А когда освоишь все эти правила... начни их нарушать! Проявляй фантазию. Иной раз кадр на фоне яркого неба – хоть это и явное нарушение – получается очень впечатляющим.

4. Обработка

Чтобы сделать фотографию идеальной, её необходимо обработать: поменять оттенок, яркость, формат, убрать огрехи. Раньше на это уходили дни и часы, а сейчас – минуты. Популярный интернет-сервис позволяет не только обработать фотографию, но и поделиться ею с друзьями. И даже самый простой встроенный редактор фотографий в смартфоне или планшете позволяет сделать очень многое.

ТВОЙ ФОТОШАНС!

Уверены, что наши советы помогут тебе создать настоящий фотошедевр, с помощью которого ты можешь принять участие в одном из многочисленных конкурсов, которые можно найти в Интернете!