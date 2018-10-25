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Торт для мистера Прыг-Скок

27 октября, 2018

Отрывок из книги Хэйли Скотт «Торт для мистера Прыг-Скок».

Стиви макнула палец в густое облачко. Как же это вкусно! Шевельнув рукой, она случайно задела формочку, и та качнулась из стороны в сторону, едва не перевернувшись. Девочка слизнула масло с пальцев и снова запустила их в блюдечко. Её рука оказалась так близко, что почти коснулась лапки Финика, торчащей из-под края формочки. Крольчата выпучили глаза от ужаса. Ну всё, теперь точно попались!

– Стиви, что там со льдом, детка? – раздался с улицы голос мамы.

Девочка тут же отдёрнула руку от блюдца с маслом и крикнула: – Уже иду, мама!

Поспешно подхватив миску со льдом и полотенце, она выбежала из кухни, забрав с собой маму Бо и папу Габриэля. Крольчата, всё ещё накрытые формочкой, с облегчением вздохнули: едва не попались!

– Уф! – выдохнула Лапочка.

– Уф! – выпалил Финик, с хлюпающим звуком вытаскивая  лапку из масла.

Он облизнул лапу, но масло оказалось далеко не таким вкусным, как он ожидал. Возможно, потому, что он до сих пор весь дрожал?

Хлюп!

– Слава богу, она нас не заметила! Но надо спешить. Пойдём скорее достанем глазурь и бегом домой, – поторопила Лапочка.

Братец глянул на кухонные часы.

– У нас осталось всего четырнадцать минут! – ахнул он.

Крольчата нервно переглянулись. С ужасом представляя, что будет, если коржи в духовке подгорят, они пустились бегом и совсем скоро оказались у деревянной ложки, которая лежала возле миски с глазурью. Но теперь надо как-то забраться в миску! Лапочка огляделась по сторонам. Рядом с тортом стояли солонка и перечница в форме маяков, а между ними валялись несколько обрывков праздничных гирлянд.

– Придумала! – возбуждённо воскликнула она. – Надо соорудить катапульту из ложки и солонки. Один из нас встанет на один конец ложки, а второй со всей силы прыгнет на другой.

Финик выпучил глаза: – А как же сделать так, чтобы приземлиться в нужном месте?

– Пустяки, – отмахнулась Лапочка, вспоминая картинку из своего любимого учебника  по математике. – Главное – найти правильный угол.

– А может, просто взобраться наверх по ложке?

Лапочка нахмурилась: – Что за глупая идея! Она просто перевернётся. Ну так как, ты хочешь прыгать или лететь?

– Прыгать, – тут же ответил Финик. Ему совсем не хотелось приземлиться не в том месте. – А как же ты выберешься обратно?

– Прежде чем прыгать, мы привяжем один конец гирлянды ко мне, а другой к тебе, так что потом, если ты будешь как следует держаться за свой конец, я смогу выкарабкаться.

– Или я тебя вытяну, – вставил брат, оценив идею.

– Ну это уж как получится! – рассмеялась сестра.

Крольчата аккуратно повалили солонку на бок и положили на неё ложку. Лапочка,  сосредоточенно нахмурившись, пару минут хлопотала вокруг, стараясь найти нужный угол. Как только она решила, что всё готово, Финик ухватился за один конец гирлянды, а Лапочка обвязала другой вокруг талии. Крольчата заняли исходные позиции: сестра — в чашечке ложки, братец – на краю рукоятки.

– Не забудь, надо прыгнуть как можно выше! – напомнила Лапочка. –

На счёт «три». Раз, два, три! Финик со всего размаха прыгнул вверх и приземлился на край ложки. В тот же миг Лапочка взмыла в воздух. Её длинные ушки развевались на ветру.

У-И-И-И-И-И!

На мгновение показалось, что она пролетит мимо миски. Финик в ужасе зажмурился. Но нет – расчёты Лапочки оказались верны. С громким всплеском она плюхнулась попой прямо в середину миски с глазурью.

ПЛЮХ!

Шлёп!

– Получилось! – закричал Финик.

– Получилось! – откликнулась сестра.

Поскольку времени оставалось совсем мало, она поспешно вытащила из рюкзака банку и до самого верха наполнила её глазурью. Когда с этим

было покончено, оба крольчонка посмотрели на часы.

– Семь минут! – хором воскликнули они.

Лапочка торопливо закрыла банку и сунула её обратно в рюкзак. Финик потянул за свой конец гирлянды, чтобы вытянуть сестру из миски.

Тяну!

Тяну!

Тяну!

Тяни!

Тяни!

Тяни!

Тем временем в саду бабушка сидела в кресле, прижимая к локтю лёд и убеждая всех, что чувствует себя уже намного лучше.

– Хватит на сегодня приключений, – вздохнула мама.

– Вовсе и не хватит! – громко возразила бабушка. – Ещё приключений, пожалуйста!

Все засмеялись.

Эши сняла ролики, переобувшись в ярко-жёлтые кроссовки.

– Красивые! – похвалила Стиви.

– Спасибо! – улыбнулась гостья. – Это у тебя игрушки там в кармане?

– Ага! Это Бо и Габриэль, – она достала кроликов из кармана и показала Эши.

– Можно подержать? – попросила та.

Стиви, секунду помедлив, сказала:

 – Конечно.

И тут же, не колеблясь, она протянула новой знакомой свои самые главные сокровища.

– Какие они милые! А жакеты – просто чудо!

Стиви просияла:

– Это я сама сшила.

– Сама? Ну ничего себе! Я тоже люблю мастерить всякие штуки.

– После обеда я тебе покажу их домик, хочешь?

– Ещё как! – восторженно отозвалась гостья, возвращая кроликов хозяйке.

– Дорогие гости, угощайтесь! – позвала мама. – Еда на столе в кухне.

Только торт пока не трогайте. Это будет финальный аккорд!

– Давай, пока мы пойдём за едой, я буду держать маму Бо, а ты папу Габриэля? – предложила Стиви.

– Спасибо! – кивнула Эши, и девочки вприпрыжку поскакали в дом.

 

Отрывок из книги «Торт для мистера Прыг-Скок».

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