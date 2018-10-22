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«Энчантималс. Невероятные волшебные истории» — премьера 28 октября

27 октября, 2018

Мультипликационные истории, наполненные чудесами и волшебством!

Героини мультсериала — юные волшебницы, полулюди-полузвери. У каждой из девочек есть питомец, с которым она имеет тонкую эмоциональную связь, и каждая наделена удивительными способностями, которые передаются хозяйкам от этих животных. 

Девочки стремятся поддерживать равновесие, мир и гармонию вокруг и являются хранительницами волшебного леса, а зверята помогают им в этом. В мире Энчантималс волшебство повсюду!

Смотрите мультсериал «Энчантималс. Невероятные волшебные истории» на канале «Карусель» 28 октября в 18:50 МСК.

 

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